Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikret Orman'ın basın toplantısı, yarın saat 14.30'da Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.
- 8.10.2018 13:30
- Güncelleme: 8.10.2018 13:41
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Eljero Elia'dan hakemlere tepki!
Toplam 6
Yorum
FB-CH Neresi gol birader. Hem attiran hem atan pas aninda ofsayt. Dogru düzgün bir gözlükle bakin pozisyona. Yamuk görmeyin.
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Taraftarlar ayaklandı
Toplam 2
Yorum
cascan Ş.Güneşin bu korkak futbol anlayışı ile ve çeşitlendiremediği oyun yapısıyla şampiyonluk zor.Rakipler ezberledi artık oyn yapımız.ı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Karakter koyduk"
Toplam 6
Yorum
cascan BJKya en büyük operasyonu korkak tutumuyla ve geliştirttiremediği oyun anlayışı ile Ş.Güneş yapıyor..Adriano biran önce tk.dönmeli.İşte LENS
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