Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    basın toplantısı düzenleyecek

    Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek

    Kulübü Başkanı , yarın basın toplantısı düzenleyecek.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikret Orman'ın basın toplantısı, yarın saat 14.30'da Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.

    1. 8.10.2018 13:30
    2. Güncelleme: 8.10.2018 13:41
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