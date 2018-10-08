Çirkin görüntüler – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    Çirkin görüntüler

    Çirkin görüntüler

    ile U21 takımlarının maçı sonrası saha karıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, saldırıya uğradı.

    'da dün futbol sahalarında görmek istediğimiz görüntüler vardı. 'un 'ı 3-2 yendiği U21 maçının ardından ortalık karıştı. Ev sahibi ekibin futbolcuları, teknik heyet ve taraftarları, siyah-beyazlı futbolculara saldırdı. Yaşananların ardından Kulübü, bir açıklama yaptı. "Futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz" diyen siyah- beyazlılar, "Çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılamaz bir durumdur. Böyle feci bir olayı halkının ve camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    'DAVACI OLACAĞIZ'
    Beşiktaş yöneticisi , Konya'da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Albayrak, "Beşiktaş Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız" dedi.

    1. 8.10.2018
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