Çirkin görüntüler

Konya'da dün futbol sahalarında görmek istediğimiz görüntüler vardı. Konyaspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yendiği U21 maçının ardından ortalık karıştı. Ev sahibi ekibin futbolcuları, teknik heyet ve taraftarları, siyah-beyazlı futbolculara saldırdı. Yaşananların ardından Beşiktaş Kulübü, bir açıklama yaptı. "Futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz" diyen siyah- beyazlılar, "Çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılamaz bir durumdur. Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



'DAVACI OLACAĞIZ'

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, Konya'da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Albayrak, "Beşiktaş Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız" dedi.