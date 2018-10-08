Çirkin görüntüler
Konyaspor ile Beşiktaş U21 takımlarının maçı sonrası saha karıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, saldırıya uğradı.
Konya'da dün futbol sahalarında görmek istediğimiz görüntüler vardı. Konyaspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yendiği U21 maçının ardından ortalık karıştı. Ev sahibi ekibin futbolcuları, teknik heyet ve taraftarları, siyah-beyazlı futbolculara saldırdı. Yaşananların ardından Beşiktaş Kulübü, bir açıklama yaptı. "Futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz" diyen siyah- beyazlılar, "Çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği anlaşılamaz bir durumdur. Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
'DAVACI OLACAĞIZ'
Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, Konya'da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Albayrak, "Beşiktaş Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız" dedi.
- 8.10.2018
-
Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
-
Ünal Karaman'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
-
Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
PAŞA AH ULAN RIZA.....
Çirkin görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.