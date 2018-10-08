Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Galatasaray derbisi...
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Yaz saati uygulaması nedeniyle 29 kasım Perşembe gecesi saat 23.00'da başlayacak olan Sarpsborg maçı cuma günü içinde sona erecek. Bu sebeple Beşiktaş, Galatasaray derbisinin tarihinde değişikliğe gidilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.
Ahmet Kavalcı da 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunduklarını açıkladı.
- 7.10.2018 21:18
- Güncelleme: 8.10.2018 01:03
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
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ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
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PAŞA AH ULAN RIZA.....
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