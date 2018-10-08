Yaz saati uygulaması nedeniyle 29 kasım Perşembe gecesi saat 23.00'da başlayacak olan Sarpsborg maçı cuma günü içinde sona erecek. Bu sebeple Beşiktaş, Galatasaray derbisinin tarihinde değişikliğe gidilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Ahmet Kavalcı da 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunduklarını açıkladı.