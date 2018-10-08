Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Galatasaray derbisi... – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'tan 'ye başvuru! derbisi...

    Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Galatasaray derbisi...

    Yönetim Kurulu Üyesi , 14. haftada oynanacak derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunduklarını açıkladı.

    Yaz saati uygulaması nedeniyle 29 kasım Perşembe gecesi saat 23.00'da başlayacak olan Sarpsborg maçı cuma günü içinde sona erecek. Bu sebeple , derbisinin tarihinde değişikliğe gidilmesi için 'ye başvuruda bulundu.

    da 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunduklarını açıkladı.

    1. 7.10.2018 21:18
    2. Güncelleme: 8.10.2018 01:03
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