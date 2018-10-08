Beşiktaş'ın rakibi Genk farklı kazandı – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'ın rakibi farklı kazandı

    Beşiktaş'ın rakibi Genk farklı kazandı

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden 'ın rakiplerinden , Belçika Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda 'i 5-1 yendi.

    , ligin 10. haftasında 'e konuk oldu. Genk, 42. dakikadan itibaren 10 kişi kalan rakibini 5-1 yenerek ligde art arda 4. galibiyetini aldı.

    Misafir ekibin gollerini, Paintsil (2), Samatta, Ndongala ve Malinovskiy kaydetti. Gent'in golü ise Bronn'dan geldi.

    Puanını 26'ya çıkaran Genk, Club Brugge'ün mağlubiyetiyle liderliğe yükseldi.

    , 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk'i ağırlayacak.

    1. 7.10.2018 23:22
    2. Güncelleme: 8.10.2018 01:09
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