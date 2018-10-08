UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın rakiplerinden Genk, Belçika Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda Gent'i 5-1 yendi.
Genk, ligin 10. haftasında Gent'e konuk oldu. Genk, 42. dakikadan itibaren 10 kişi kalan rakibini 5-1 yenerek ligde art arda 4. galibiyetini aldı.
Misafir ekibin gollerini, Paintsil (2), Samatta, Ndongala ve Malinovskiy kaydetti. Gent'in golü ise Bronn'dan geldi.
Puanını 26'ya çıkaran Genk, Club Brugge'ün mağlubiyetiyle liderliğe yükseldi.
Beşiktaş, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk'i ağırlayacak.
- 7.10.2018 23:22
- Güncelleme: 8.10.2018 01:09
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
PAŞA AH ULAN RIZA.....
Beşiktaş'ın rakibi Genk farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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