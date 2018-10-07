Konya maçı farklı olur
Türk futbolunun önemli isimlerinden Yücel İldiz, Beşiktaş'ın Konya maçında esas futboluna döneceğini söyledi.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Yücel İldiz, Beşiktaş'ın Konya maçında esas futboluna döneceğini söyledi. İldiz; "Beşiktaş, Konya'da as oyuncularını oynatıp, kendi oyun şekline dönecektir. Malmö maçında ' Beşiktaş, çok kötü oynadı' deniyor. Aslında ilk başta çok önemli pozisyonlar kaçırdılar. Daha sonra maç o hale geldi" dedi.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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