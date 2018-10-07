Konya maçı farklı olur – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    maçı farklı olur

    <a href="/index/konya?id=c030e577-24bd-46e4-ad2a-f039865859c0" class="" rel="tag">Konya</a> maçı farklı olur

    Türk futbolunun önemli isimlerinden , 'ın maçında esas futboluna döneceğini söyledi.

    Türk futbolunun önemli isimlerinden , 'ın maçında esas futboluna döneceğini söyledi. İldiz; ", 'da as oyuncularını oynatıp, kendi oyun şekline dönecektir. Malmö maçında ' , çok kötü oynadı' deniyor. Aslında ilk başta çok önemli pozisyonlar kaçırdılar. Daha sonra maç o hale geldi" dedi.

    1. 7.10.2018
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