Türk futbolunun önemli isimlerinden Yücel İldiz, Beşiktaş'ın Konya maçında esas futboluna döneceğini söyledi. İldiz; "Beşiktaş, Konya'da as oyuncularını oynatıp, kendi oyun şekline dönecektir. Malmö maçında ' Beşiktaş, çok kötü oynadı' deniyor. Aslında ilk başta çok önemli pozisyonlar kaçırdılar. Daha sonra maç o hale geldi" dedi.