Kartal yeni sayfa açacak!

Malmö karşısında hayal kırıklığı yaratan ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, yeniden Spor Toto Süper Lig'e döndü. Kara Kartal, ligin 8. haftasında bugün Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek olan zorlu mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.



İKİ BERABERLİK ALDI

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı. Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, ardından oynadığı Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrılmaktan kurtulamadı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.



AVRUPA DAHA DA KÖTÜ

Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürmekten kurtulamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.



KİLİT ADAM QUARESMA

Teknik direktör Şenol Güneş, Atiker Konyaspor deplasmanında oyuncularına yine en büyük silahları olan duran topları iyi kullanma konusunda uyarılar yaptı. Özellikle Quaresma'dan ceza sahası etrafında dolaşmasını ve burada top alarak etkili işler yapmasını istedi. Oyun zora girdiği anlarda faul almasını istedi