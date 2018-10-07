Kartal yeni sayfa açacak! – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Kartal yeni sayfa açacak!

    Kartal yeni sayfa açacak!

    Deplasmanda aldığı sonuçlara Malmö karşısında bir yenisini daha ekleyen siyahbeyazlı ekip, Konyaspor karşısında galip gelip yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor

    Malmö karşısında hayal kırıklığı yaratan ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan , yeniden 'e döndü. , ligin 8. haftasında bugün ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek olan zorlu mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    İKİ BERABERLİK ALDI
    Öte yandan Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı. Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, ardından oynadığı ve karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrılmaktan kurtulamadı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.

    AVRUPA DAHA DA KÖTÜ
    Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürmekten kurtulamadı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.

    KİLİT ADAM QUARESMA
    Teknik direktör , Atiker Konyaspor deplasmanında oyuncularına yine en büyük silahları olan duran topları iyi kullanma konusunda uyarılar yaptı. Özellikle Quaresma'dan ceza sahası etrafında dolaşmasını ve burada top alarak etkili işler yapmasını istedi. Oyun zora girdiği anlarda faul almasını istedi

    1. 7.10.2018
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