Güneş oyuncuları uyardı!
?“Kontratağa çok iyi çıkan bir takıma karşı oynayacağız”
Malmö yenilgisi sonrasında takımın moral motivasyonunu yükseltmek için kolları sıvayan teknik direktör Şenol Güneş, Konya deplasmanında bir kazaya daha uğramak istemiyor. Oyuncularla uyarılar yapan tecrübeli teknik adam, Konya ile ilgili oyuncularının dikkatini çekti ve "Zorlu bir kontratak takımına karşı oynayacağız. Ara toplarını iyi atan ve alan oyuncuları var. Gol pozisyonlarına girme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Hava toplarında da iyiler" uyarılarını yaptı. Güneş, Jahovic'in olmamasını ise bir avantaj olarak görüyor.
FORVETE SÜRPRİZ ADAY
Konya deplasmanında Larin'in oynamayacağı neredeyse garanti... Peki forvette kim oynayacak? Güneş, Mustafa Pektemek'i sahaya sürebilir. Ama pek yakın ihtimal değil. Diğer seçenek ise Fenerbahçe maçında olduğu gibi Babel'in en uçta santrfor gibi forma giymesi... Love da alternatifler arasında ama Güneş'in, Ljajic'le sürpriz yapabileceği de belirtiliyor. Sırp oyuncu, Fiorentina'da 19, Roma'da 2 ve Torino'da da bir maçta santrfor oynadı. Hatta geçen sezon Torino formasıyla Napoli deplasmanında forvet oynarken 2 asistle maçın 2-2 sona ermesinde önemli rol oynadı.
NİYE ROTASYON YAPTI?
Beşiktaş, Malmö'ye yenilirken teknik direktör Şenol Güneş'in yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması tartışılıyor. Gözler, tecrübeli hocanın yardımcıları İlhan Mansız ve Guti'de... Güneş'in, Malmö için hazırlanan rapor üzerinden giderek asları dinlendirme kararı aldığı ve bunun da yenilgiyi hazırladığı belirtiliyor. Yönetimin, bu konuda yardımcı hocalardan bir rapor istediği gelen haberler arasında...
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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