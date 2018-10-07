Güneş oyuncuları uyardı! – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Güneş oyuncuları uyardı!

    Güneş oyuncuları uyardı!

    ?“Kontratağa çok iyi çıkan bir takıma karşı oynayacağız”

    Malmö yenilgisi sonrasında takımın moral motivasyonunu yükseltmek için kolları sıvayan teknik direktör , deplasmanında bir kazaya daha uğramak istemiyor. Oyuncularla uyarılar yapan tecrübeli teknik adam, Konya ile ilgili oyuncularının dikkatini çekti ve "Zorlu bir kontratak takımına karşı oynayacağız. Ara toplarını iyi atan ve alan oyuncuları var. Gol pozisyonlarına girme konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. Hava toplarında da iyiler" uyarılarını yaptı. Güneş, Jahovic'in olmamasını ise bir avantaj olarak görüyor.

    FORVETE SÜRPRİZ ADAY
    Konya deplasmanında Larin'in oynamayacağı neredeyse garanti... Peki forvette kim oynayacak? Güneş, 'i sahaya sürebilir. Ama pek yakın ihtimal değil. Diğer seçenek ise maçında olduğu gibi Babel'in en uçta santrfor gibi forma giymesi... Love da alternatifler arasında ama Güneş'in, Ljajic'le sürpriz yapabileceği de belirtiliyor. Sırp oyuncu, 'da 19, Roma'da 2 ve Torino'da da bir maçta santrfor oynadı. Hatta geçen sezon Torino formasıyla deplasmanında forvet oynarken 2 asistle maçın 2-2 sona ermesinde önemli rol oynadı.

    NİYE ROTASYON YAPTI?
    , Malmö'ye yenilirken teknik direktör Şenol Güneş'in yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması tartışılıyor. Gözler, tecrübeli hocanın yardımcıları ve Guti'de... Güneş'in, Malmö için hazırlanan rapor üzerinden giderek asları dinlendirme kararı aldığı ve bunun da yenilgiyi hazırladığı belirtiliyor. Yönetimin, bu konuda yardımcı hocalardan bir rapor istediği gelen haberler arasında...

    1. 7.10.2018
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