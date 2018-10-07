Caner Erkin’in cezası bitti
Kırmızı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, bugünkü mücadelede forma giyebilecek.
Kırmızı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, bugünkü mücadelede forma giyebilecek. Fenerbahçe ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda sol bekte forma giyecek.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Caner Erkin’in cezası bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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