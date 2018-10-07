Caner Erkin’in cezası bitti – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    ’in cezası bitti

    Caner Erkin’in cezası bitti

    cezasını tamamlayan , bugünkü mücadelede forma giyebilecek.

    cezasını tamamlayan , bugünkü mücadelede forma giyebilecek. ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda sol bekte forma giyecek.

    1. 7.10.2018
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