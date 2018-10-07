Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Galatasaray derbisi...
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunduklarını açıkladı.
Yaz saati uygulaması nedeniyle 29 kasım Perşembe gecesi saat 23.00'da başlayacak olan Sarpsborg maçı cuma günü içinde sona erecek. Bu sebeple Beşiktaş, Galatasaray derbisinin tarihinde değişikliğe gidilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.
Ahmet Kavalcı da 14. haftada oynanacak Galatasaray derbisinin tarihinde düzenlenme yapılması için federasyona başvuruda bulunduklarını açıkladı.
- 7.10.2018 21:18
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"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
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Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru! Galatasaray derbisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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