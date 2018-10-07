Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg 08 kaybetti – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    'ın rakibi 08 kaybetti

    Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg 08 kaybetti

    Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden 'ın rakiplerinden 08, Norveç Ligi'nin 25'inci haftasında Start'a 1-0 kaybetti.

    Sor Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibin golünü 88'inci dakikada Mathias Bringaker atarak takımının 3 puanı almasına yardımcı oldu. , Start takımına 1-0 kaybettiği mücadelenin ardından 32 puanla 9'uncu sırada yer aldı.

    1. 7.10.2018 22:22
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