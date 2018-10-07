UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın rakiplerinden Sarpsborg 08, Norveç Ligi'nin 25'inci haftasında Start'a 1-0 kaybetti.
Sor Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekibin golünü 88'inci dakikada Mathias Bringaker atarak takımının 3 puanı almasına yardımcı oldu. Sarpsborg, Start takımına 1-0 kaybettiği mücadelenin ardından 32 puanla 9'uncu sırada yer aldı.
- 7.10.2018 22:22
-
"Bir aslan asla ölmez"
Toplam 1
Yorum
fenerbahçeli seni klube sokmam aslan parçası tek üzüldüğüm nokta volkan yoksa takımın yarısı gitse kadro dışı kalsa umurumda değil ne verdiniz takıma boş
-
Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır ve VAR göndermesi!
Toplam 1
Yorum
can acısı bu adam resmen idda oynamassa bu kadar hakarete varan sözler söylemez mhk ve hakeme !!! dava acılsa kaybeder KESİN
-
Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg 08 kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.