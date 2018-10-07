UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın rakiplerinden Genk, Belçika Ligi'nin 10'uncu haftasında deplasmanda Gent'i 5-1 yendi.
Genk, ligin 10. haftasında Gent'e konuk oldu. Genk, 42. dakikadan itibaren 10 kişi kalan rakibini 5-1 yenerek ligde art arda 4. galibiyetini aldı.
Misafir ekibin gollerini, Paintsil (2), Samatta, Ndongala ve Malinovskiy kaydetti. Gent'in golü ise Bronn'dan geldi.
Puanını 26'ya çıkaran Genk, Club Brugge'ün mağlubiyetiyle liderliğe yükseldi.
Beşiktaş, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk'i ağırlayacak.
- 7.10.2018 23:22
- Güncelleme: 7.10.2018 23:53
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Phillip Cocu: "İstifa etmeyi düşünmüyorum"
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Yorum
Berlin Enayimi. Yıllık 2.2mil euro dan 6mil euro alacağı var. Birakirmi. Persie biraktimi. Bunlar hayatta bırakmaz.
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Maç Sonucu | Akhisarspor 1-3 Trabzonspor | ÖZET
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Yorum
1461 TRABZON İyi bir kadromuz var. Biraz dikkat, biraz yardımlasma, bıraz da mücadele oldumu galibiyet geliyor. Teşekkürler. Yumlu kardeşim, geçmiş olsun
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
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Yorum
1461 TRABZON Ünal Hocam, annenize Allah'tan rahmet, sizlere de sabır ve hayırlı bir ömür temenni ediyorum. Hüküm Allah'ın, başınız sağ olsun.
Beşiktaş'ın rakibi Genk farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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