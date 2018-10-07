Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Puan kaybı bizim için iyi olmadı" – Fotomaç – 07 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Puan kaybı bizim için iyi olmadı"

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Puan kaybı bizim için iyi olmadı"

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'u bugün gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

    Şartlar ne olursa olsun 1 puan almanın için de sevindirici olacağını ifade eden Güneş, şu ifadeleri kullandı:

    "Biz 10 kişi kaldığımız için 1 puana belki üzülmüş olabilirler. Biz de üzgünüz çünkü kazanabileceğimiz bir maçta 2 puan kaybettik. Kaldı ki sayısal eksiklik olsun olmasın bizim her maçı kazanmak için oynayışımızı yansıtmamız gerekiyor. İlk yarıda 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarıda daha karakter ortaya koyduk. Oyuncularımı da gösterdikleri karakterden dolayı tebrik ediyorum. Karşılaşmaya aslında iyi başlamıştık. Sert hamleler karşısında bizim Vida'nın sert bir girişi oldu. Daha sonra da o denge bozukluğuyla hücuma yavaş çıktık."

    Atiker Konyaspor'un oyun sistemine hazırlıklı olduklarını anlatan Güneş, "Daha tedbirli oynadık. Pozisyonlar bulduk. Goller de bulduk ama rakip de son dakikada golü attı. Bütün oyuncular geri geldi, orada bir yığılma oldu. Paylaşımda hatalar yaptık. Rakipte üzülmüştür sonuçtan ama biz daha fazla üzüldük. Beşiktaş olarak şampiyon olmak isteyen bir takım olarak puan kaybı bizim için iyi olmadı." yorumunu yaptı.

    1. 8.10.2018 00:15
    2. Güncelleme: 8.10.2018 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Puan kaybı bizim için iyi olmadı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN