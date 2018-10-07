Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Puan kaybı bizim için iyi olmadı"

Şartlar ne olursa olsun 1 puan almanın Atiker Konyaspor için de sevindirici olacağını ifade eden Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 10 kişi kaldığımız için 1 puana belki üzülmüş olabilirler. Biz de üzgünüz çünkü kazanabileceğimiz bir maçta 2 puan kaybettik. Kaldı ki sayısal eksiklik olsun olmasın bizim her maçı kazanmak için oynayışımızı yansıtmamız gerekiyor. İlk yarıda 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarıda daha karakter ortaya koyduk. Oyuncularımı da gösterdikleri karakterden dolayı tebrik ediyorum. Karşılaşmaya aslında iyi başlamıştık. Sert hamleler karşısında bizim Vida'nın sert bir girişi oldu. Daha sonra da o denge bozukluğuyla hücuma yavaş çıktık."

Atiker Konyaspor'un oyun sistemine hazırlıklı olduklarını anlatan Güneş, "Daha tedbirli oynadık. Pozisyonlar bulduk. Goller de bulduk ama rakip de son dakikada golü attı. Bütün oyuncular geri geldi, orada bir yığılma oldu. Paylaşımda hatalar yaptık. Rakipte üzülmüştür sonuçtan ama biz daha fazla üzüldük. Beşiktaş olarak şampiyon olmak isteyen bir takım olarak puan kaybı bizim için iyi olmadı." yorumunu yaptı.