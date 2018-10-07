Basketbol Şubesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, yeni sezonda başarılı olmak istediklerini söyledi. 3 kulvarda da iddialı olacaklarını belirten Kumuşoğlu, "Geçen seneden daha iyi bir sezon olmasını hedefliyoruz. Beşiktaş olarak iddiamız her zaman var. Hem lig hem kupa hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kendimizi göstermeye çalışacağız. Beşiktaş'a başka bir şey yakışmaz. Avrupa'nın kabul ettiği çok iyi bir hocamız var. Oyuncularımız da gayet iyi" ifadelerini kulandı.