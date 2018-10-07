Basketbolda iddialıyız
Kumuşoğlu, Beşiktaş’ın bu sezonki hedeflerini anlattı
Basketbol Şubesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, yeni sezonda başarılı olmak istediklerini söyledi. 3 kulvarda da iddialı olacaklarını belirten Kumuşoğlu, "Geçen seneden daha iyi bir sezon olmasını hedefliyoruz. Beşiktaş olarak iddiamız her zaman var. Hem lig hem kupa hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kendimizi göstermeye çalışacağız. Beşiktaş'a başka bir şey yakışmaz. Avrupa'nın kabul ettiği çok iyi bir hocamız var. Oyuncularımız da gayet iyi" ifadelerini kulandı.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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