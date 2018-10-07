Basketbolda iddialıyız – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    iddialıyız

    Basketbolda iddialıyız

    Kumuşoğlu, ’ın bu sezonki hedeflerini anlattı

    Basketbol Şubesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihat Kumuşoğlu, yeni sezonda başarılı olmak istediklerini söyledi. 3 kulvarda da iddialı olacaklarını belirten Kumuşoğlu, "Geçen seneden daha iyi bir sezon olmasını hedefliyoruz. olarak iddiamız her zaman var. Hem lig hem kupa hem de FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kendimizi göstermeye çalışacağız. Beşiktaş'a başka bir şey yakışmaz. Avrupa'nın kabul ettiği çok iyi bir hocamız var. Oyuncularımız da gayet iyi" ifadelerini kulandı.

    1. 7.10.2018
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