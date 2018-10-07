Atiba ve Güven Yalçın kadroda – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Atiba ve kadroda

    Atiba ve <a href="/index/guven-yalcin?id=2141f51f-aa6e-4c1f-8874-0838687492ac" class="" rel="tag">Güven Yalçın</a> kadroda

    listesinde yer almayan ve bu nedenle Malmö maçında oynamayan da Konya'da kadroya dahil oldu.

    listesinde yer almayan ve bu nedenle Malmö maçında oynamayan da Konya'da kadroya dahil oldu. Siyah- beyazlı oyuncu, maçında görev alabilecek. Hutchinson gibi Malmö kafilesinde bulunmayan da karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

    1. 7.10.2018
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