UEFA listesinde yer almayan ve bu nedenle Malmö maçında oynamayan Atiba Hutchinson da Konya'da kadroya dahil oldu. Siyah- beyazlı oyuncu, Atiker Konyaspor maçında görev alabilecek. Hutchinson gibi Malmö kafilesinde bulunmayan Güven Yalçın da Atiker Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.