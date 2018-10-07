Aslar dönüyor – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Aslar dönüyor

    Aslar dönüyor

    Siyah-beyazlı ekibin, deplasmanda Malmö ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan , ve bugün karşısında ilk 11'deki yerini alacak.

    Siyah-beyazlı ekibin, deplasmanda Malmö ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan , ve bugün karşısında ilk 11'deki yerini alacak.

    1. 7.10.2018
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