Aslar dönüyor
Siyah-beyazlı ekibin, deplasmanda Malmö ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Oğuzhan Özyakup bugün Konya karşısında ilk 11'deki yerini alacak.
Siyah-beyazlı ekibin, deplasmanda Malmö ile oynadığı karşılaşmaya yedek başlayan Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Oğuzhan Özyakup bugün Konya karşısında ilk 11'deki yerini alacak.
- 7.10.2018
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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