Mogaz’ın konuğu Sporting Lizbon
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Mogaz’ın konuğu

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    Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında bugün Portekiz ekibi ’u konuk edecek.

    Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş Mogaz, 4. sırada; Portekiz ekibi ise averajla siyah-beyazlı ekibin önünde 3. sırada yer alıyor.
    1. 6.10.2018
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