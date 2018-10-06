Forvet istedi Ljajic geldi
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Forvet istedi Ljajic geldi

    Forvet istedi Ljajic geldi

    'in Ljajic yerine forvet istediği orta çıktı.

    yönetimi, ısrarla "Bana 10 numara değil forvet lazım" diyerek golcü isteyen 'i dinlemedi ve Adem Ljajic'i alarak orta sahasına takviye yaptı. Ljajic, Malmö maçında hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu. Sahada kaldığı 69 dakikada hiç şut atmadı. Sadece 1 kez adam geçti, 3 top kaybetti, 2 kilit pas verip attığı tek orta yerini buldu. Ljajic'in yerine oyuna giren Q7'de son 20 dakikada katkı sağlayamadı.
    1. 6.10.2018
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