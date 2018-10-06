Enzo Roco’dan savunma itirafı
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    ’dan savunma itirafı

    <a href="/index/enzo-roco?id=2fe65133-2b5c-471b-9797-34bf43fe83c8" class="" rel="tag">Enzo Roco</a>’dan savunma itirafı

    Sezon başında kadroya katılan , Şili basınına konuştu.

    Roco, 'ta iyi performans gösterdiğini düşündüğü söylerken ve Vida'dan övgüyle bahsetti. Şilili oyuncu, " ve Vida ile beraber oynamak beni daha çok geliştiriyor. Daha iyi bir oyuncu olmamı sağlıyorlar. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyorum. Oynadığım maçlarda iyi performans gösterdim. Bu çizgide ilerlemem gerekecek" dedi.
    1. 6.10.2018
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