Deplasman kabusu
Geçen sezon ligdeki 5 yenilgisinin tamamını dış sahada alan Kara Kartallar bu sezon da 7 deplasman mücadelesinde 2 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti
Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük sıkıntılarından biri de deplasman kabusu olacak gibi görünüyor...
Geçen sezon ligde deplasman maçlarında çok fazla puan kaybı yaşayan siyah beyazlılar, Avrupa macerasında Bayern Münih maçı haricinde başarılı olmuştu. Ligde aldığı 5 yenilginin tamamını ve berabere kaldığı 8 maçın da 5'ini deplasmanda yaşayan Beşiktaş, bu sezon da 7 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik gördü.
Deplasmanda sadece Torshavn'ı ve Erzurumspor'u yenen siyah beyazlılar, Linz ve Malmö'ye mağlup oldu. LİGDEKİ deplasmanlarda Bursaspor ve Fe nerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, diğer beraberliğini de yine Avrupa maçı olan Partizan karşısında almıştı. Ligin 8'inci haftasında yine deplasmana çıkacak olan siyah beyazlılar, Atiker Konyaspor gibi zorlu bir rakiple karşılaşacak. Üstelik 2-0 kaybettiği Avrupa deplasmanından sadece iki gün sonra...
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
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