Deplasman kabusu
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Deplasman kabusu

    Deplasman kabusu

    Geçen sezon ligdeki 5 yenilgisinin tamamını dış sahada alan Kara Kartallar bu sezon da 7 deplasman mücadelesinde 2 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti

    'ın bu sezonki en büyük sıkıntılarından biri de deplasman kabusu olacak gibi görünüyor...

    Geçen sezon ligde deplasman maçlarında çok fazla puan kaybı yaşayan siyah beyazlılar, Avrupa macerasında maçı haricinde başarılı olmuştu. Ligde aldığı 5 yenilginin tamamını ve berabere kaldığı 8 maçın da 5'ini deplasmanda yaşayan Beşiktaş, bu sezon da 7 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik gördü.

    Deplasmanda sadece Torshavn'ı ve Erzurumspor'u yenen siyah beyazlılar, Linz ve Malmö'ye mağlup oldu. LİGDEKİ deplasmanlarda Bursaspor ve Fe nerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, diğer beraberliğini de yine Avrupa maçı olan Partizan karşısında almıştı. Ligin 8'inci haftasında yine deplasmana çıkacak olan siyah beyazlılar, gibi zorlu bir rakiple karşılaşacak. Üstelik 2-0 kaybettiği Avrupa deplasmanından sadece iki gün sonra...

    1. 6.10.2018
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