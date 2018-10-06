Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük sıkıntılarından biri de deplasman kabusu olacak gibi görünüyor...

Geçen sezon ligde deplasman maçlarında çok fazla puan kaybı yaşayan siyah beyazlılar, Avrupa macerasında Bayern Münih maçı haricinde başarılı olmuştu. Ligde aldığı 5 yenilginin tamamını ve berabere kaldığı 8 maçın da 5'ini deplasmanda yaşayan Beşiktaş, bu sezon da 7 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik gördü.

Deplasmanda sadece Torshavn'ı ve Erzurumspor'u yenen siyah beyazlılar, Linz ve Malmö'ye mağlup oldu. LİGDEKİ deplasmanlarda Bursaspor ve Fe nerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, diğer beraberliğini de yine Avrupa maçı olan Partizan karşısında almıştı. Ligin 8'inci haftasında yine deplasmana çıkacak olan siyah beyazlılar, Atiker Konyaspor gibi zorlu bir rakiple karşılaşacak. Üstelik 2-0 kaybettiği Avrupa deplasmanından sadece iki gün sonra...