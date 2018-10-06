Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atiker Konyaspor'un tesislerindeki idman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan antreman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti.
İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
- 6.10.2018 20:39
- Güncelleme: 6.10.2018 20:39
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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