Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Futbol Takımı, 'in 8. haftasında ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'un tesislerindeki idman, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

    Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başlayan antreman, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti.

    İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    , Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

    1. 6.10.2018 20:39
    2. Güncelleme: 6.10.2018 20:39
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