Rıdvan Dilmen, ridvan8.com adlı internet sitesinde Beşiktaş'ın Malmö maçını değerlendirdi.

Çok enteresan bir grup oldu. 4 takımın da 3 puanı oldu. İki takım ikili averaja kalır mı diye hesaplamalara başladım bile. Ama hala Beşiktaş'ın grubu 1. bitireceğini düşünüyorum.

''GÜNEŞ'İN SÖZLERİNDEN BELLİYDİ''

Şenol Güneş'in Kayserispor maçından sonra Malmö'yü İsveç'te izleyip verdiği mesaj maçın aynasıydı. Demeci şuydu... Rakip çok enteresan, güçlü, savaşlı bir takım. Oyun içinde taktiksel değişikliğe giden bir takım. Güneş'in açıklamasından sonra Malmö'nün disiplinli bir takım olduğunu anladık. Hakikaten de öyleymiş.

''BEŞİKTAŞ, KENDİ KENDİNE GOL ATTI''

Malmö Beşiktaş'a gol atmadı, Beşiktaş kendi kendine yedi. İlk golde Karius'un hatası var. 10 tane ofsayta düşmüşsün, 11. ofsayttan sonra kalecinin attığı toptan sonra Caner penaltı yaptı, 2-0 oldu.

Oyun 0-0'ken Beşiktaş, 2-0 yapabilirdi. 80'den sonra gelen 2. gol aslında oyuncuların konsantrasyonunu düşürdü.

''BİR YILDIR BEŞİKTAŞ'I BEKLİYORMUŞ GİBİ''

İsveç'te 24,25. haftalar oynanıyor. Şampiyonluk yarışından da uzaktalar. Tüm konsantasyonları bu maçtaydı. Sanki bir yıldır Beşiktaş maçını bekliyorlarmış gibi.

''MALMÖ'YÜ İSTANBUL'DA YENERİZ''

Malmö iyi bir takım mı? Hayır değil. Vodafone Park'ta en az bu skorla yeneriz bu takımı. Malmö, UEFA Avrupa Ligi finali gibi oynadı. Beşiktaş ise tam tersi. 11 kez ofsayta düşmeleri de bunun bir göstergesi.

''BİR TIK VİTES YÜKSELTİRSE...''

Tüm takımlar 3 puana geldi ama Beşiktaş'ın şansı kayboldu demek değil bu. Bir tık vites yükseltirse gruptan lider çıkar.