Ricardo Quaresma'dan hakeme feyk! – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    'dan hakeme feyk!

    Ricardo Quaresma'dan hakeme feyk!
    İkinci yarıda oyuna dahil olan etkili bir performans sergileyemedi. Portekizli yıldız daha çok yardımcı hakem ve Malmö'lü oyuncularla uğraştı. Bir pozisyonda kendisi lehine karar vermeyen yardımcı hakeme doğru topu vuruyormuş gibi yaptı. Hakem o anlarda korktu.
    1. 5.10.2018
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