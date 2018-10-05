Ofsaytta kaldı – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Ofsaytta kaldı

    Ofsaytta kaldı
    Siyah-beyazlı takımın özellikle hücumcuları dün 'tembel' bir maç çıkardılar. Çizgi halinde duran Malmö savunması, Beşiktaşlı oyuncuları maç boyunca 11 kez düşürdü. Bunda ekibinin savunmasının başarısı kadar siyah-beyazlı oyuncuların hareketsiz kalmasının da rolü büyüktü.
    1. 5.10.2018
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