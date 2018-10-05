Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler: "Önemli galibiyet" – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler: "Önemli galibiyet"

    Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler: "Önemli galibiyet"
    Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler, 'ı yenerek önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı " grubun en güçlü takımı. Onları mağlup etmek hiç kolay değil. Büyük bir başarı bizim için. Kalan maçları da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 5.10.2018
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