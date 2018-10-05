UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Swedbank Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda ataklardan gol sesi çıkmazken; goller ikinci yarıda geldi. Malmö'nün atağında sağ kanattan açılan meşin yuvarlak, Caner Erkin'e çarptı ve siyah-beyazlı takımın kalesine yöneldi.



25 EKİM'DE RAKİP GENK

Karius topu tutamayınca maçın 53. dakikasında Malmö 1-0 öne geçti. İsveç ekibi, 76'da ise Rosenberg'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Bu aynı zamanda maçın da skoru oldu. Gruptaki diğer maçta Sarpsborg, Genk'i 3-1 mağlup etti ve 2. maçlarını oynayan tüm takımlar 3'er puana sahip oldu. Kartal bir sonrakini maçında 25 Ekim'de Genk ile karşılaşacak.



BEŞİKTAŞ'IN İSVEÇ KABUSU

Beşiktaş'a, İsveç deplasmanı hiç yaramıyor... 1990'da Malmö'ye deplasmanda 3-2 yenildi. 1992'de bu kez Göteborg'a 2-0'lık skorla boyun eğdi. 1997'de yine Göteborg'a 2-1 ile kaybetti. 2005'te Malmö'yü 4-1 yendi. Dün ise Malmö'ye 2-0 kaybetti.



4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

İsveç'in Malmö takımına konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı takımda dün Utku Yuvakuran, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco, Tolgay Arslan ve Cyle Larin yedekler arasında yer aldı.



İkinci yarıda oyuna aldı

Beşiktaş'ın Kayseri maçına ilk 11'de çıkan Oğuzhan, Quaresma ve Babel, Malmö karşısında yedek soyundu. UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Atiba da maç kadrosunda yer almadı. Güneş, bu futbolcuların yerine Caner, Necip, Gökhan Töre ve Lens'e şans verdi. Babel ve Quaresma 2. yarıda girdi.

ADRİANO VE TOLGA YOKTU

Sakatlığı bulunan Adriano, Malmö maçının kadrosunda yer alamadı. Dizindeki sakatlığı henüz geçmeyen Brezilyalı, F.Bahçe ve Kayseri maçlarının ardından Malmö karşısında da takımını yalnız bıraktı. Sakat olan Tolga Zengin de yoktu.



MEDEL YALNIZ KALDI

Kara Kartal'ın yıldızı Gary Medel, dün orta sahada yalnız kaldı. Oğuzhan, Tolgay ve Atiba'nın yokluğunda istediği pas alış verişini yapamayan Şilili, Adem Ljajic'le koordine olamadı.



TÖRE HALA ISINAMADI

Uzun süren sakatlığının ardından Şenol Güneş'in ilk 11'de şans verdiği Gökhan Töre beklentilerin altında kaldı. Töre'nin yerine oyuna giren Babel de maçı çevirmeyi başaramadı.



ADEM LJAJİC SUSKUNDU

Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic, dünkü maçta bekleneni veremedi. Malmö maçına ilk 11'de başlayan Sırp futbolcu, etkisiz futboluna nedeniyle ikinci yarıda yerini Q7'ye bıraktı.

SARPSBORG YENDİ GRUP İYİCE KARIŞTI

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda dün akşam alınan sonuçların ardından grupta oldukmça ilginç bir sıralama ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Malmö'ye yenilmesinin ardından, Genk de deplasmanda Sarpsborg'a mağlup olunca; tüm takımlar ikinci maçlar sonucunda birer galibiyet birer yenilgiyle 3'er puana ulaştı.



UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu:

Beşiktaş - 3 puan

Genk - 3 puan

Sarpsborg - 3 puan

Malmö - 3 puan

MALMÖ'YE KARŞI 3. MAĞLUBİYET

Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile yaptığı 5. maçta 3. mağlubiyetini yaşadı. İki takım arasında oynanan 5 müsabakanın 1'ini Beşiktaş kazanırken, 1 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.



GOL SERİSİ BİTTİ

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında 8 maçtır sürdürdüğü gol serisi Malmö karşısında son buldu. Siyah-beyazlıların Avrupa organizasyonlarında gol atma serisine oynadığı 9. maçta Malmö son verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Bayern Münih ağlarını havalandıran siyah-beyazlılar, bu sezon ise Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn, LASK Linz, Partizan ve Sarpsborg maçları olmak üzere üst üste 8 maçta gol atmıştı.



LİDERLİĞİ KAPTIRDI

I Grubu'nda ikinci haftaya lider giren Beşiktaş, bu yenilginin ardından ikinciliğe geriledi. Genk'i 3-1 yenen Sarpsborg, 3 puanla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip takımlardan Genk üçüncü, Malmö ise dördüncü ve son sırada yer aldı.



BU SEZON AVRUPA LİGİ'NDE 2. MAĞLUBİYET

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yaptığı 8. maçta 2. mağlubiyetini yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 de beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 17 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.



DAHLİN, KURTARIŞLARIYLA ÖN PLANA ÇIKTI

Malmö kalecisi Johan Dahlin, karşılaşmada gösterdiği performansla dikkati çekti. İsveçli file bekçisi, müsabakada Vagner Love, Jeremain Lens ve Gökhan Töre'nin pozisyonlarında yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı ve takımının aldığı 3 puanda önemli rol oynadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada Malmö öne geçti. Vindheim'in sağ kanattan yaptığı ortada Caner Erkin'e çarparak kaleye yönelen top, kaleci Karius'un üstünden geçerek ağlara gitti: 1-0.

66. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner'in sol kanattan gönderdiği ortada Ljajic'ten seken top Vagner Love'ın önüne düştü. Love'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Dahlin'den dönen meşin yuvarlağı Malmö savunması uzaklaştırdı.

75. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasında Vindheim'i düşürmesi sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada topun başına geçen Rosenberg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Malmö karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

