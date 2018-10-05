UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'nün konuğu oldu.

Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Loris Karius'un yediği ilk gol büyük ses getirdi.

Malmö'nün sağdan gelişen atağında ceza sahasına kesilen orta Caner Erkin'e çarparak yön değiştirdi, Karius kaleye yönelen topa müdahale edemeyince top ağlara gitti.

Alman file bekçisinin bu hatası sosyal medyada siyah beyazlı taraftarların tepkilerine neden olurken İngiliz Daily Mail gazetesi de pozisyonu internet sitesinden haber olarak paylaştı.

DM'nin haberinde golle ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Liverpool taraftarları, Karius'un Real Madrid karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına mal olan hatalarını hala unutamadı ve Alman kalecinin şanssızlıklar serisi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Karius, Malmö'yle oynanan Avrupa Ligi'nde yediği gol sonrası yeniden hedef tahtasında... 53. dakikada ceza sahasına kesilen orta yön değiştirip kaleye yönelirken 25 yaşındaki file bekçisi ön direkte topu tokatlayarak dışarı gönderemeyince topu ağlarında gördü."







