Karius'un hatası İngiliz basınında
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Karius'un hatası İngiliz basınında

    Karius'un hatası İngiliz basınında

    'un maçında yediği hatalı gol İngiliz basını da yer buldu.

    I Grubu maçında , ekibi 'nün konuğu oldu.

    Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken 'un yediği ilk gol büyük ses getirdi.

    Malmö'nün sağdan gelişen atağında ceza sahasına kesilen orta 'e çarparak yön değiştirdi, Karius kaleye yönelen topa müdahale edemeyince top ağlara gitti.

    Alman file bekçisinin bu hatası sosyal medyada siyah beyazlı taraftarların tepkilerine neden olurken İngiliz gazetesi de pozisyonu internet sitesinden haber olarak paylaştı.

    DM'nin haberinde golle ilgili şu ifadeler yer aldı:

    " taraftarları, Karius'un karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına mal olan hatalarını hala unutamadı ve Alman kalecinin şanssızlıklar serisi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Karius, Malmö'yle oynanan Avrupa Ligi'nde yediği gol sonrası yeniden hedef tahtasında... 53. dakikada ceza sahasına kesilen orta yön değiştirip kaleye yönelirken 25 yaşındaki file bekçisi ön direkte topu tokatlayarak dışarı gönderemeyince topu ağlarında gördü."



    1. 5.10.2018 00:11
    2. Güncelleme: 5.10.2018 02:01
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