Hoşgeldin Işık Ada – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Hoşgeldin

    Hoşgeldin Işık Ada
    Gazetemiz sayfa sekreterlerinden Okan Çolak baba oldu. Ejra Adanur-Okan Çolak çiftinin dün Fulya Acıbadem Hastanesi'nde doğan bebeklerine ismi verildi. FOTOMAÇ ailesi olarak minik Işık Ada'ya aramıza hoşgeldin der, Çolak ailesini de gönülden kutlarız.
    1. 5.10.2018
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