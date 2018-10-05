Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam" – Fotomaç – 05 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Beşiktaş Teknik Direktörü : "Benim hatam"

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"

    Beşiktaş Teknik Direktörü çok kötü bir maç oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı “İlk golden sonra oyundan kopduk. Ne hücum edebildik ne savunma yaptık” dedi.

    Siyah-beyazlılar, Malmö karşısında hiçbir varlık gösteremeden sahayı 2-0 mağlup terk etti. Teknik direktör , yenilginin sorumluluğunu üzerine aldı. Tecrübeli çalıştırıcı "Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Demek ki oyuncuların bu maça konsantrasyonunu sağlayamamışız. Bu benim eksikliğim" dedi. Güneş ne savunma ne de hücum yapabildiklerini belirtti.

    Şenol Güneş:

    ACI VERİCİ YENİLGİ
    Şenol Güneş, İsveç'e kazanmak için geldiklerini ancak varlık gösteremediklerini kaydetti. Başarılı çalıştırıcı "Kazanmayı düşünüyorduk ancak bu gerçekleşmediği için üzgünüz. Acı verici bir yenilgi oldu. Maça çıkarken hayallerimiz ile gerçekler örtüşmeyince bu tip mağlubiyetler olabiliyor. Kenardan gelenler de hiçbir katkı vermedi" diye konuştu.

    Turgay Demir: Beşiktaş köy takımına yenildi

    1. 5.10.2018 00:28
    2. Güncelleme: 5.10.2018 02:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN