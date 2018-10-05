Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş çok kötü bir maç oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı “İlk golden sonra oyundan kopduk. Ne hücum edebildik ne savunma yaptık” dedi.
Siyah-beyazlılar, Malmö karşısında hiçbir varlık gösteremeden sahayı 2-0 mağlup terk etti. Teknik direktör Şenol Güneş, yenilginin sorumluluğunu üzerine aldı. Tecrübeli çalıştırıcı "Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Demek ki oyuncuların bu maça konsantrasyonunu sağlayamamışız. Bu benim eksikliğim" dedi. Güneş ne savunma ne de hücum yapabildiklerini belirtti.
ACI VERİCİ YENİLGİ
Şenol Güneş, İsveç'e kazanmak için geldiklerini ancak varlık gösteremediklerini kaydetti. Başarılı çalıştırıcı "Kazanmayı düşünüyorduk ancak bu gerçekleşmediği için üzgünüz. Acı verici bir yenilgi oldu. Maça çıkarken hayallerimiz ile gerçekler örtüşmeyince bu tip mağlubiyetler olabiliyor. Kenardan gelenler de hiçbir katkı vermedi" diye konuştu.
- 5.10.2018 00:28
- Güncelleme: 5.10.2018 02:02
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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