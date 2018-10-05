Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Sporting Lizbon
Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak
Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek.
Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş Mogaz, 4. sırada bulunuyor. Geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Portekiz ekibi ise averajla siyah-beyazlı ekibin önünde 3. sırada yer alıyor.
- 5.10.2018 10:19
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Alişan'dan Comolli'ye tepki!
Toplam 4
Yorum
düşünen Türkücüden futbol yorumcusu olmaz. Herkes bildiği işi yapsın. Milletin işine biraz saygı gösterin. Bu üslubu utanmadan nasıl kullanır insan.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş BJK li futbolcular ayağında çok top tutuyor.Malmöyü ciddiye almadıkları için bu oldu.Ciddiye alınsaydı Maça Lens,Töre,Necip ile başlanmazdı.
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 3
Yorum
savaş Yenilginin sorumlusu şenoldur.Lens,Töre,Necipin ne işi var.Hele Lensten hala ne bekliyor.Gökhan çok önce çıkmalıydı.Sonrada caner çıkmalıydı
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