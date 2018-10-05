Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Sporting Lizbon
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Beşiktaş Mogaz'ın konuğu

    Beşiktaş Mogaz'ın konuğu <a href="/index/sporting-lizbon?id=13482477-b8b2-489a-a82d-6569f207116a" class="" rel="tag">Sporting Lizbon</a>

    , VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın ile karşılaşacak

    , VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın Portekiz ekibi 'u konuk edecek.

    Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

    Grubunda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş Mogaz, 4. sırada bulunuyor. Geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Portekiz ekibi ise averajla siyah-beyazlı ekibin önünde 3. sırada yer alıyor.

    1. 5.10.2018 10:19
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