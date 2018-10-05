Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Konya'ya geçen siyah-beyazlı ekip, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda, Malmö maçında görev alan oyuncular koşunun ardından ayak tenisi oynadı.
Diğer oyuncular ise istasyon koşuları sonrası pas çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
- 5.10.2018 21:02
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Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
Toplam 2
Yorum
Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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İlkay Gündoğan ve Emre Can Almanya Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmadı!
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 15
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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