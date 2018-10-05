UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye karşı şok bir yenilgi alan Kara Kartal gözünü lige çevirdi. Atiker Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta hedef mutlak 3 puan...

Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olacak. 7 Ekim Pazar günü saat 20.30'da oynanacak zorlu mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



SANTRFOR SIKINTISI DEVAM EDİYOR

Oyun anlamında geçen sezonların gerisinde kalan siyah beyazlı takımda görünen en büyük sıkıntı yine santrfor olarak duruyor. Beşiktaş; 15 maçta 30 gol atmasına rağmen gollerin büyük bölümünün santrforlar yerine diğer oyunculardan gelmesi özellikle kaybedilen maçlarda mevcut golcülerin fazlasıyla sorgulanmasına sebep oluyor. Bu sezon en çok görev alan Cyle Larin sadece B36 Torshavn takımına İstanbul'da 3 gol atarken, görev aldığı lig ve Avrupa'da diğer 7 maçta gol atamadı. Kayserispor maçı ile bu sezon ilk kez onbiri gören ve Malmö maçına da yine onbirde başlayan Vagner Love da B36 Torshavn ve Kayserispor'a 1'er gol attı. Takımın diğer santrforları Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ın ise süre alamadıkları için herhangi bir performans değerlendirmesi bulunmuyor. Dikkat çeken bir başka nokta ise şu ana kadar maç kurtaran tek santrforun takımdan ayrılan Negredo olması.

Satılması istendiği ve sakat olduğu için sezon başı çalışmalarına alınmayan Negredo, geç de olsa girdiği takımda Linz deplasmanının 90'ıncı dakikasında attığı gol ile Beşiktaş'ın yenilmesine rağmen Avrupa'da yoluna devam etmesini sağlamıştı. Ligde de 4 maça onbirde başlayan Negredo, bu maçlarda takımına puan kazandıracak golleri atamadan BAE takımı Al Nasr'a transfer oldu. Giden Negredo ile birlikte siyah beyazlıların 5 santrforu, 15 maçta atılan 30 golün sadece 8'ine imza koyabildi. Hal böyle iken 6 golü olan Babel'in ve 5 golü olan Pepe'nin santrforlardan daha çok gol attığı bir ortamda özellikle kaybedilen maçların faturasının büyük bir bölümü santrforlara kesiliyor. Beşiktaş puan kaybettiği sürece bu durumun yaşanmaya devam edeceği de kesin görünüyor.



DEPLASMAN KABUSU GERİ Mİ GELİYOR?

Beşiktaş'ın bu sezonki bir diğer sıkıntısı da yine deplasman kabusu olacak gibi. Geçen sezon ligde deplasman maçlarında çok fazla puan kaybı yaşayan siyah beyazlılar, Avrupa macerasında Bayern Münih maçı haricinde başarılı olmuştu. Ligde aldığı 5 yenilginin tamamını ve berabere kaldığı 8 maçın da 5'ini deplasmanda yaşayan Beşiktaş, bu sezon da 7 deplasman maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik gördü. Deplasmanda sadece Avrupa elemesinde B36 Torshavn'ı ve ligde B.B. Erzurumspor'u yenen siyah beyazlılar, Avrupa'da LASK Linz ve Malmö'ye mağlup oldu. Ligdeki deplasmanlarda Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Beşiktaş, diğer beraberliğini de yine Avrupa maçı olan Partizan karşısında almıştı. Ligin 8'inci haftasında yine deplasmana çıkacak olan siyah beyazlılar, Atiker Konyaspor gibi zorlu bir rakiple karşılaşacak. Üstelik 2-0 kaybettiği Avrupa deplasmanından sadece 2 gün sonra.



KONYA'DA AS KADRO SAHADA OLACAK

Teknik direktör Şenol Güneş Konya'da puan kaybı yaşamamak için as kadroyu sahaya sürecek. Malmö'ye karşı Quaresma, Babel, Oğuzhan ve Tolgay gibi oyuncuları dinlendiren Atiba'yı ise UEFA listesine yazmadığı için mecburiyetten oynatamayan Güneş bu oyuncuların 4'ünü Konya'da sahaya sürecek. Defans hattını değiştirmesi beklenmeyen Güneş'in; Gökhan Gönül-Pepe-Vida ve Caner'den oluşacak dörtlünün önünde Atiba-Medel veya Atiba-Oğuzhan ikilisini oynatması bekleniyor. Güneş bu tercihi Konya'da yapılacak son idmanda belirleyecek. Hücum bölgesinde Quaresma ve Ljajic'in yeri garanti olurken, Babel'in santrforda mı, yoksa sol kanatta mı görev yapacağı yine akıllarda soru işareti olarak duruyor. Babel'in sol kanatta oynaması halinde santrforda Vagner Love'ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Eğer Babel santrfora geçerse sol kanatta oynayacak isim yine Lens olacak.