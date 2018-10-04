Roberto Soldado için teklif iddiası – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Roberto için teklif iddiası

    Roberto Soldado için teklif iddiası
    Ara transfer döneminde santrfor alarak kadrosunu güçlendirmek isteyen 'a; daha önce menajeri tarafından G.Saray'a önerilen İspanyol golcü Roberto 'nun teklif edildiği belirtildi. Menajeri, "Oyuncum Ocak'ta imza atmaya hazır" ifadelerini kullandı.
    1. 4.10.2018
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