Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Maç Sonucu | Malmö 2-0 | ÖZET

    Maç Sonucu | Malmö 2-0 <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> | ÖZET

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , I Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında temsilcisi Malmö'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri (K.K.) ve 'den geldi.

    CANER KENDİ KALESİNE ATTI
    53. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Lasse Nielsen kısa pasını sağ kanattaki 'e aktardı. Topla buluşan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yapmak istedi ancak 'e çarpan bu top kaleye yöneldi ve top ağlarla buluştu. Malmö, 'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

    , beraberlik golü için bastırdığı anlarda kalesinde 2. golü gördü.

    PENALTI KARARI!
    76. dakikada Caner Erkin, Andreas Vindheim'a ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen kalenin ortasına sert bir şut çekti ve topu ağlarla buluşturdu. Malmö, 'in penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz , Malmö'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

    Bu sonucun ardından 3 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Malmö de ilk maçını kazarak puanını 3 yaptı ve averajla 4. sırada yer aldı.

    Grubun diğer maçında ise Sarpsborg 08, evinde Genk'i 3-1'le geçti. I Grubu'nda ikinci maçların tamamlanmasının ardından ilginç bir puan durumu oluştu. 4 takım da 3 puanla 2. haftayı tamamladı. Averajla Sarpsborg liderken, 2. sırada Beşiktaş yer aldı. Kartal'ın ardından Genk ve Malmö geldi.

    MAÇTAN NOTLAR

    Adriano yine kadroda yok
    Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Malmö maçının kadrosunda yer alamadı. Dizindeki sakatlığı henüz geçmeyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarının ardından Malmö karşısında da takımını yalnız bıraktı. Siyah-beyazlılarda kaleci de sakatlığı nedeniyle 'e götürülmedi.

    Maç öncesinde dostluk yemeği
    Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Malmö Kulübü CEO'su Niclas Carlnen tarafından verilen yemeğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı ile yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun yanı sıra Malmö Belediye Başkanı Kent Andersson da katıldı.

    Caner Erkin'e doğum günü kutlaması
    Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 30. yaş günü, karşılaşma öncesinde kutlandı. Milli futbolcu için siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelde pasta kesildi.

    MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
    15. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    24. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti.

    Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    1. 4.10.2018 23:50
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