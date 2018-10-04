Karius'un hatası İngiliz basınında
Loris Karius'un Malmö maçında yediği hatalı gol İngiliz basını da yer buldu.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'nün konuğu oldu.
Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Loris Karius'un yediği ilk gol büyük ses getirdi.
Malmö'nün sağdan gelişen atağında ceza sahasına kesilen orta Caner Erkin'e çarparak yön değiştirdi, Karius kaleye yönelen topa müdahale edemeyince top ağlara gitti.
Alman file bekçisinin bu hatası sosyal medyada siyah beyazlı taraftarların tepkilerine neden olurken İngiliz Daily Mail gazetesi de pozisyonu internet sitesinden haber olarak paylaştı.
DM'nin haberinde golle ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Liverpool taraftarları, Karius'un Real Madrid karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına mal olan hatalarını hala unutamadı ve Alman kalecinin şanssızlıklar serisi kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Karius, Malmö'yle oynanan Avrupa Ligi'nde yediği gol sonrası yeniden hedef tahtasında... 53. dakikada ceza sahasına kesilen orta yön değiştirip kaleye yönelirken 25 yaşındaki file bekçisi ön direkte topu tokatlayarak dışarı gönderemeyince topu ağlarında gördü."
- 5.10.2018 00:11
-
F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
-
Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
-
Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Karius'un hatası İngiliz basınında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.