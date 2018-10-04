Karius: "3 puanla devam edeceğiz" – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    : "3 puanla devam edeceğiz"

    Karius: "3 puanla devam edeceğiz"
    Siyah-beyazlıların yeni kalecisi , Malmö maçını kazanmak istediklerini söyledi. Karius, "Grup aşamasındaki ilk deplasman maçımızı oynayacağız. Deplasman maçları zordur. Yüzde yüzle oynarsak üç puan alabiliriz. Amacımız kazanarak devam etmek" dedi.
    1. 4.10.2018
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