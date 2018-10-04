İsveç Kartal'ı! – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Kartal'ı!

    <a href="/index/isvec?id=c94fdf65-9ea2-433c-9c4e-ad70c009ce66" class="" rel="tag">İsveç</a> Kartal'ı!

    Avrupa arenasındaki ilk maçında Sarpsborg’u mağlup eden siyah-beyazlılar deplasmanda temsilcisi ’yü de yenerek ikide iki yapmak istiyor.

    , UEFA I Grubu ikinci maçında 'in ekibiyle karşılaşacak. Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve mücadeleyi Makedonya Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. I Grubu'ndaki ilk maçta Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı temsilcimiz, bugünkü karşılaşmayı kazanarak ikide iki yapmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekibin rakibi Malmö ise gruptaki ilk karşılaşmasında temsilcisi Genk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

    7 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDILAR
    , Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını temsilcisi Malmö ile yapacak. UEFA mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

    ADRİANO&TOLGA YOK
    Dün Malmö'ye Beşiktaş'ta, sakatlığı olan kaleci ile savunmanın önemli isimlerinden Adriano Correia kadroda yer almadı. Bu arada İkinci Başkan ile birlikte yöneticiler ve Melih Aydoğdu da siyah-beyazlı kafilede yer aldı

    MALMÖ'DEN ÜSTÜNÜZ
    Beşiktaş'ın eki yöneticisi HABER1903'e konuştu. Keçeli, "Malmö ciddiye alınması gereken bir rakip. Bizim onlardan kalite olarak üstünlüğümüz var ama fırsat verilmemeli. Biz onlardan çok üstünüz. Beklediğimiz sonucu alırız Bu sene taraftarımızı coşturacak bir oynamıyoruz. Futbolcularımızın ayağa kalkması gerekiyor. Daha iyi bir ekip anlayışı ile iyi futbol oynamalıyız. " diye konuştu.

    KUPA 2'DE İYİLER
    Beşiktaş, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda 109 maç yaptı. Siyah-beyazlılar 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet alırken; 176 gol attı, 129 gol yedi.
    1. 4.10.2018
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