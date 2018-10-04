İsveç Kartal'ı!
Avrupa arenasındaki ilk maçında Sarpsborg’u mağlup eden siyah-beyazlılar deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö’yü de yenerek ikide iki yapmak istiyor.
7 MAÇTA 5 GALİBİYET ALDILAR
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını İsveç temsilcisi Malmö ile yapacak. UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
ADRİANO&TOLGA YOK
Dün Malmö'ye Beşiktaş'ta, sakatlığı olan kaleci Tolga Zengin ile savunmanın önemli isimlerinden Adriano Correia kadroda yer almadı. Bu arada İkinci Başkan Serdal Adalı ile birlikte yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da siyah-beyazlı kafilede yer aldı
MALMÖ'DEN ÜSTÜNÜZ
Beşiktaş'ın eki yöneticisi Metin Keçeli HABER1903'e konuştu. Keçeli, "Malmö ciddiye alınması gereken bir rakip. Bizim onlardan kalite olarak üstünlüğümüz var ama fırsat verilmemeli. Biz onlardan çok üstünüz. Beklediğimiz sonucu alırız Bu sene taraftarımızı coşturacak bir futbol oynamıyoruz. Futbolcularımızın ayağa kalkması gerekiyor. Daha iyi bir ekip anlayışı ile iyi futbol oynamalıyız. " diye konuştu.
KUPA 2'DE İYİLER
Beşiktaş, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda 109 maç yaptı. Siyah-beyazlılar 51 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet alırken; 176 gol attı, 129 gol yedi.
- 4.10.2018
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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