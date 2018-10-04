Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar: "Futbolu Güneş’e bırakın" – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    'ın eski yöneticisi : " Güneş’e bırakın"

    Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mete Vardar: "Futbolu Güneş’e bırakın"
    'ın eski yöneticisi , Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Vardar, "Futbolda var, yetkilerini arttırıp futbol ona teslim edilmeli. Yönetim de kulübün ekonomisine eğilmeli, borçların yapılandırılmasıyla ilgili çalışmalar şart" diye konuştu.
    1. 4.10.2018
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