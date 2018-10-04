Siyah-beyazlılar, Malmö karşısında hiçbir varlık gösteremeden sahayı 2-0 mağlup terk etti. Teknik direktör Şenol Güneş, yenilginin sorumluluğunu üzerine aldı. Tecrübeli çalıştırıcı "Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum. Demek ki oyuncuların bu maça konsantrasyonunu sağlayamamışız. Bu benim eksikliğim" dedi. Güneş ne savunma ne de hücum yapabildiklerini belirtti.

ACI VERİCİ YENİLGİ

Şenol Güneş, İsveç'e kazanmak için geldiklerini ancak varlık gösteremediklerini kaydetti. Başarılı çalıştırıcı "Kazanmayı düşünüyorduk ancak bu gerçekleşmediği için üzgünüz. Acı verici bir yenilgi oldu. Maça çıkarken hayallerimiz ile gerçekler örtüşmeyince bu tip mağlubiyetler olabiliyor. Kenardan gelenler de hiçbir katkı vermedi" diye konuştu.