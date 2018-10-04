Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, forvet oyuncusu Bahar Yapar ile anlaştı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 29 yaşındaki Bahar Yapar ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Çukurova Basketbol'da forma giyen 1,79 metre boyundaki oyuncu, süre aldığı 17 karşılaşmada 2,5 sayı ve 1,3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.