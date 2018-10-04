Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na takviye
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Kadın Takımı'na takviye

    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na takviye

    Siyah-beyazlı takım, forvet oyuncusu 'ı kadrosuna dahil etti

    Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden , forvet oyuncusu ile anlaştı.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, 29 yaşındaki Bahar Yapar ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

    Son olarak Çukurova Basketbol'da forma giyen 1,79 metre boyundaki oyuncu, süre aldığı 17 karşılaşmada 2,5 sayı ve 1,3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

    1. 4.10.2018 16:48
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