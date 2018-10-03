Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;



"Maçın dostluk içinde geçmesini istiyorum. Keyifli bir futbol olmasını diliyorum tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız"



"Malmö başarılı bir takım. Takım oyununu iyi oynayan, fiziksel olarak iyi durumda olan. Sistem olarak 3-5-2, 5-3-2, 4-4-2 oynayabilen tüm sistemlere dönüşebilen bir takımla oynayacağız."



"Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi de güçlü hissediyoruz. Zor bir maçı kazanarak bitirmek istiyoruz."



"EN İYİ KADRO SAHADA OLACAK"

"Atiba ve Güven listede yok. Adriano'nun sakatlığı var. Birkaç oyuncumuz grip. Bakacağız duruma göre çıkabileceğimiz en iyi kadroyla sahada olacağız."



"Bizim de Malmö'nün de iyi oyuncuları var. Rosenberg, Christiansen gibi yıldızları var rakibimizin de... İyi oyuncularımızın iyi oyunlarını sürdürmelerini bekliyoruz."



"PEPE SAHADA OLACAK"

"Pepe büyük ihtimalle sahada olacak. Quaresma ile ilgili henüz karar vermedim. Rakibin ve bizim oyuncularımızın sağlık durumuna göre bu akşamki idmandan sonra karar vereceğim."



GÜNEŞ'TEN FİKSTÜR TEPKİSİ

"Ben söylediğim konularda bize uygun yapılsın demiyorum. Adaletli olsun diyorum. Galatasaray maçımızın olduğu hafta Fenerbahçe perşembe-pazartesi oynuyor. Biz pazar günü oynuyoruz. Galatasaray bizden bir gün önce oynamış oluyor."



"Pazartesi Fenerbahçe ile oynadık, Pazar da oynanabilirdi. Galatasaray maçının olduğu hafta biz Perşembe oynuyoruz, Pazar günü de Galatasaray'la oynuyoruz. Çok sağlıklı değil."



Şenol Güneş, 'Quaresma oynayacak mı?' yönündeki sorulara: Hangisini istersiniz oynasın mı, oynamasın mı? Espri yapıyorum. İzlemek isterseniz bir ara koyarız sahaya ya başında ya sonunda. Onun yerine oynayacak oyuncu da iyi oyuncu merak etmeyin. Kadroyu söylemiyorum haklısınız.