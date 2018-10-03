İşte Şenol Güneş'in vazgeçemediği 3 isim!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’de geride kalan 7 maçta Pepe, Babel ve Gökhan Gönül’den vazgeçmedi.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
İşte Şenol Güneş'in vazgeçemediği 3 isim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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