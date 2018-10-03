Beşiktaş'tan çifte dava!
Yönetim kurulu, şikayetçi olmayan mağdurlardan, “Size yapılan, Beşiktaş’a yapılmıştır” diyerek vekâletname aldı. Saldırganlar hakkında 6222 Sayılı Kanun ve Ceza Hukuku kapsamında dava açıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Bursa Emniyeti tarafından gözaltına alınan iki saldırgan ise haklarında 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Polis olay hakkında soruşturmayı sürdürüyor.
BAŞ: DARP EDEN DE ORADAN ÇIKARAN DA BURSASPORLULAR
Bozöyük'te bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda saldırıya uğrayanlar arasında yer alan Şerafettin Baş, yaşananları, "Dinlenme tesislerine giriş yaptığımız sırada bize sözlü taciz olmadan saldırıda bulunuldu. 4 arkadaş yaralandık ve darp edildik" sözleriye özetledi. Baş, "Olay sonrası başkanımız bizi aradı. Taraftarımızı sükunete davet ediyoruz. Bizi darp edenler de oradan çıkaranlar da Bursaspor taraftarıdır. Hak edenler, hak ettikleri cezayı alsınlar. Bu olay tüm Bursaspor camiasına mal edilmemeli" dedi.
YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOKTU
Halil İbrahim Işık adlı taraftar ise "Uykuluyduk. Restorana girerken Bursasporlu bir grup taraftar bira şişesi fırlattı. Ben kendimi içeri attım. Dışarıda olsaydık daha fazla darp edilebilirdik. İçeri girdikten sonra da saldırılar oldu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Durumumuz iyi. Ben burnuma ve kollarıma darbe aldım. Diğer arkadaşlarımızda da kesikler var" diye konuştu. (SABAH)
- 3.10.2018 00:19
- Güncelleme: 3.10.2018 01:59
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
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Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
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Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
Beşiktaş'tan çifte dava! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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