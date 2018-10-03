Beşiktaş'tan çifte dava! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    'tan çifte dava!

    Beşiktaş'tan çifte dava!

    Yönetim kurulu, şikayetçi olmayan mağdurlardan, “Size yapılan, ’a yapılmıştır” diyerek vekâletname aldı. Saldırganlar hakkında Kanun ve kapsamında dava açıldı.

    Beşiktaşlı taraftarların, maçına giden Bursasporlu taraftarların saldırısına uğraması, siyah-beyazlı kulüpte geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından hemen mağdurlarla temasa geçen yönetim kurulu, "Size yapılan, Beşiktaş'a yapılmıştır" diyerek, tartaklanıp dövülen siyah-beyazlı futbolseverlere sahip çıktı. Hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, adli makamlara şikâyette bulunmadıkları belirlenen taraftarlardan vekâletname alıp, saldırganlar hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Ceza Hukuku kapsamında iki ayrı dava açtı.

    SERBEST BIRAKILDILAR
    Bursa Emniyeti tarafından gözaltına alınan iki saldırgan ise haklarında 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Polis olay hakkında soruşturmayı sürdürüyor.

    BAŞ: DARP EDEN DE ORADAN ÇIKARAN DA BURSASPORLULAR
    Bozöyük'te bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda saldırıya uğrayanlar arasında yer alan Şerafettin Baş, yaşananları, "Dinlenme tesislerine giriş yaptığımız sırada bize sözlü taciz olmadan saldırıda bulunuldu. 4 arkadaş yaralandık ve darp edildik" sözleriye özetledi. Baş, "Olay sonrası başkanımız bizi aradı. Taraftarımızı sükunete davet ediyoruz. Bizi darp edenler de oradan çıkaranlar da Bursaspor taraftarıdır. Hak edenler, hak ettikleri cezayı alsınlar. Bu olay tüm camiasına mal edilmemeli" dedi.

    YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOKTU
    Halil İbrahim Işık adlı taraftar ise "Uykuluyduk. Restorana girerken Bursasporlu bir grup taraftar bira şişesi fırlattı. Ben kendimi içeri attım. Dışarıda olsaydık daha fazla edilebilirdik. İçeri girdikten sonra da saldırılar oldu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Durumumuz iyi. Ben burnuma ve kollarıma darbe aldım. Diğer arkadaşlarımızda da kesikler var" diye konuştu. (SABAH)

    1. 3.10.2018 00:19
    2. Güncelleme: 3.10.2018 01:59
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