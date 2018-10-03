Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı.
Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. Nikola Karakolev dördüncü hakem olacak.
Bu arada Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları Adriano ve Tolga Zengin, sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı;
"Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan T."
- 3.10.2018 13:27
- Güncelleme: 3.10.2018 13:29
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Çare Yılmaz Vural!
Toplam 18
Yorum
ubeyis inaşşlah bir fenerbahçeli olarak gerçekdende cok isterim yılmaz hoca hayalimdi
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Karius, Nişantaşı'nda görüntülendi
Toplam 1
Yorum
Nazan Galatasarayliyim ama ölüyorum sana.
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 3
Yorum
Atilla Turan Adam dolandırıcı sahtekar sağlam transferi yok takıma ta fabian transferinde kapının önüne konulmalıydı muhtemelen komisyon alıyor karşıdan
Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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