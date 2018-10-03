Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    'ın Malmö kadrosu belli oldu

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın Malmö kadrosu belli oldu

    'ın, UEFA I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı.

    'ın, UEFA I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı Malmö maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı.

    Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. Nikola Karakolev dördüncü hakem olacak.
    Bu arada 'ın tecrübeli oyuncuları Adriano ve , sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.

    Teknik direktör 'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı;
    "Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Roco, , Vida, Fatih, , Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan T."

    1. 3.10.2018 13:27
    2. Güncelleme: 3.10.2018 13:29
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