UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın İsveç’in Malmö takımına karşı mücadele edecek Beşiktaş Futbol Takımı, Malmö’ye geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Malmö'ye gelen siyah-beyazlı kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile kamp yapacağı otele geçti.
Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, futbolcularla öz çekim yaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kafilede yer almadı.
- 3.10.2018 18:28
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Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü
Toplam 2
Yorum
olçay bu taraftarımızın önemini ve güzelliğini bilmem kaçıncı söyleyen kişi erman a söyleyin tüm bjk taraftarının kendisine yoğun selamları var..!
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 6
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karado sorumlu comolli
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Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu: "Şov için yapmadık"
Toplam 2
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GÜL ZEKİ YAVURUYU NEDEN ALDINIZ HACIM
Beşiktaş kafilesi Malmö’ye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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