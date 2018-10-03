Beşiktaş kafilesi Malmö’ye geldi – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    kafilesi ’ye geldi

    Beşiktaş kafilesi Malmö’ye geldi

    Avrupa Ligi I Grubu’nda yarın ’in takımına karşı mücadele edecek Futbol Takımı, Malmö’ye geldi.

    'ndan kalkan özel uçakla 'ye gelen siyah-beyazlı kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile kamp yapacağı otele geçti.

    Otel önünde bekleyen bir grup taraftar, futbolcularla öz çekim yaptı.

    Kulübü Başkanı , kafilede yer almadı.



    1. 3.10.2018 18:28
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