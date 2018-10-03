Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in Malmö ekibiyle karşılaşacak.

Yeni Malmö Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov gerçekleştirecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

I Grubu'ndaki ilk maçta Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazanarak ikide iki yapmaya çalışacak.

Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını ise bu akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekibin yarınki rakibi Malmö ise gruptaki ilk karşılaşmasında Belçika temsilcisi Genk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçına çıkacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını Malmö ile yapacak.

UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.