Beşiktaş ikide iki peşinde
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in Malmö ekibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsveç'in Malmö ekibiyle karşılaşacak.
Yeni Malmö Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov gerçekleştirecek. İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.
I Grubu'ndaki ilk maçta Norveç'in Sarpsborg ekibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazanarak ikide iki yapmaya çalışacak.
Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını ise bu akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Siyah-beyazlı ekibin yarınki rakibi Malmö ise gruptaki ilk karşılaşmasında Belçika temsilcisi Genk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçına çıkacak
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezonki 8. maçını Malmö ile yapacak.
UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turunda başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 eleme turunda 6 karşılaşma oynadı. Eleme turlarında 4 galibiyet elde eden Beşiktaş, birer kez de sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasındaki ilk maçını kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonki 7 Avrupa kupası mücadelesinde 5 galibiyet aldı, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş, bu 7 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.
- 3.10.2018 10:23
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Sultanlar’dan farklı zafer
Toplam 1
Yorum
MELİH SAĞ TARAFTAN HÜCUMA ÇIKABİLEN SOLAK OYUNCUMUZ YOK
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Ertuğrul Erdoğan: Boyalı alanda çok sayı ürettik
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR GEÇEN YILLARA NAZXARAN ÇOK SAYI YIYORUZ, SYN.ATAMAN 60-70 LI SAYILARDA TUTUYORDU ŞİMDİ YEDİĞİMİZ SAYILAR 80 LERİ AŞMAKTA,BUNA ACİL ÖNLEM
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 2
Yorum
kartal Comolliii sıfırsın sıfır.ben bu işin içinde sadece olmama ragmen,senden çok daha verimli,çok daha ucuz futbolcu bulurum.
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