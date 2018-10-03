UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor.
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    , Güneş Avrupa'da rakiplerini zorluyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Güneş <a href="/index/yonetiminde?id=c870d129-00e3-494c-a2be-ae618e2282a3" class="" rel="tag">yönetiminde</a> Avrupa'da rakiplerini zorluyor

    Yarın ekibi Malmö'ye konuk olacak , dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor.

    I Grubu ikinci maçında yarın ekibi Malmö'ye konuk olacak , dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor.

    Siyah-beyazlı takım, yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7'sini kazanmayı başaran , 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu.

    GOL BULMAKTA DA ZORLANMIYOR
    Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında atmakta da zorlanmıyor.

    Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri görevde bulunan Güneş Avrupa kupalarında şu ana dek 33 karşılaşmaya çıktı. Bunların sadece 2'sinde atamayan Beşiktaş, diğer 31 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı.

    Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ve maçlarında gol atamadı. 2016-2017 sezonunda grup mücadelesinde deplasmanda 'e 6-0 yenilen siyah-beyazlılar, geçen sezon ise son 16 turunda 'e dış sahada 5-0 mağlup oldu.

    Bu sezon UEFA I Grubu mücadelesine Sarpsborg'u 3-1 yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmayı gol atarak tamamladı.

    GÜNEŞ YÖNETİMİNDE GOL ORTALAMASI 1,7
    Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde 33 Avrupa mücadelesinde toplam 58 gol attı. Siyah-beyazlılar böylece 1,75 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu dönemde Avrupa kupalarındaki maçlarda kalesinde ise 44 gol gördü.

    EN FARKLI GALİBİYETİ DE GÜNEŞ İLE ALDI
    Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde elde etti.

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.

    GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 34. MAÇA ÇIKACAK
    Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 34. karşılaşmasını yarın yapacak.

    Siyah-beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmö karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek.

    Beşiktaş, Güneş yönetiminde oynadığı 33 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

    1. 3.10.2018 12:02
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