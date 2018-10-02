Saldırganlar gözaltına alındı – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Saldırganlar gözaltına alındı

    Saldırganlar gözaltına alındı

    Bozüyük’te iki ’ya saldıran ve yakalanan 2 kişi ‘kasten adam yaralama’ suçundan yargılanacak

    Cumartesi gecesi saat 02.30'da Beşiktaşlılara saldıran taraftarlarından ikisi gözaltına alındı. Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesislerinde, cumartesi günü, üzerlerinde forması bulunan iki 'ya yumruk ve tekmelerle saldıran taraftarlarından 2 kişi, 'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında, 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılacağını belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de kimliğinin araştırıldığı öğrenildi. Yaralanan ikiliden 'ın ayağını, saldırı sırasında yere düşerken, cam sehpanın sivri tarafı kesti. Halil İbrahim Işık ile , kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

    1. 2.10.2018
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