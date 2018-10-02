Saldırganlar gözaltına alındı
Bozüyük’te iki Beşiktaşlı’ya saldıran ve yakalanan 2 kişi ‘kasten adam yaralama’ suçundan yargılanacak
Cumartesi gecesi saat 02.30'da Beşiktaşlılara saldıran Bursaspor taraftarlarından ikisi gözaltına alındı. Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesislerinde, cumartesi günü, üzerlerinde forması bulunan iki Beşiktaşlı'ya yumruk ve tekmelerle saldıran Bursaspor taraftarlarından 2 kişi, Bursa'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında, 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılacağını belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de kimliğinin araştırıldığı öğrenildi. Yaralanan ikiliden Şerafettin Baş'ın ayağını, saldırı sırasında yere düşerken, cam sehpanın sivri tarafı kesti. Halil İbrahim Işık ile Şerafettin Baş, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.
- 2.10.2018
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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