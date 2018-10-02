Saldırganlar gözaltına alındı

Cumartesi gecesi saat 02.30'da Beşiktaşlılara saldıran Bursaspor taraftarlarından ikisi gözaltına alındı. Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesislerinde, cumartesi günü, üzerlerinde forması bulunan iki Beşiktaşlı'ya yumruk ve tekmelerle saldıran Bursaspor taraftarlarından 2 kişi, Bursa'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında, 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılacağını belirtildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştiren diğer kişilerin de kimliğinin araştırıldığı öğrenildi. Yaralanan ikiliden Şerafettin Baş'ın ayağını, saldırı sırasında yere düşerken, cam sehpanın sivri tarafı kesti. Halil İbrahim Işık ile Şerafettin Baş, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.