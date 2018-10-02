Rodrigues’e özel uyarı

Teknik Direktör Fatih Terim, Porto maçı öncesinde Garry Rodrigues ile özel bir görüşme yaptı. Erzurum maçında müsait pozisyonlarda pas vermek yerine skor üretmeye odaklanan ve penaltıyı kaçıran yıldız oyuncudan, takım oyununu ön planda tutmasını ve bencil davranmamasını istedi.