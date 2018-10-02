Rodrigues’e özel uyarı – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Rodrigues’e özel uyarı

    Rodrigues’e özel uyarı

    , Porto maçı öncesinde ile özel bir görüşme yaptı.

    , Porto maçı öncesinde ile özel bir görüşme yaptı. maçında müsait pozisyonlarda pas vermek yerine skor üretmeye odaklanan ve penaltıyı kaçıran yıldız oyuncudan, takım oyununu ön planda tutmasını ve bencil davranmamasını istedi.

    1. 2.10.2018
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