Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'den 'a ' to' mesajı!

    Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!

    Avrupa Ligi'nde evinde 'ı ağırlayacak olan , siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.

    , 'ın ' to Beşiktaş' sloganını kendilerine uygulayarak esprili bir paylaşım yaptı.

    Paylaşımda, "Doğru yapıyor muyuz? Perşembe günü görüşürüz" ifadeleri kullanıldı.

    İşte o paylaşım:

    1. 1.10.2018 19:09
    2. Güncelleme: 2.10.2018 01:20
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