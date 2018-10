Favori Love plase Larin

Kayseri maçını kayıpsız geçen Beşiktaş rotayı Avrupa'ya çevirdi. Fenerbahçe derbisinde Babel'i, Kayserispor'la oynanan karşılaşmada da Love'ı forvette görevlendiren tecrübeli teknik adamın, perşembe günü Malmö'yle oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde forvet hattında yeniden Love'u sahaya süreceği öğrenildi. Vagner Love, Spor Toto Süper Lig'deki performansıyla göz doldurdu. Avrupa kupalarnıda geride kalan maçlarda Larin'e forma şansı tanıyan Şenol Güneş'in, Vagner Love'ın istekli görüntüsünden memnun olduğu ve Malmö karşısına çıkacak 11'de Brezilyalı futbolcunun bir adım daha önde olduğu belirtildi.



BABEL VE Q7 KANATLARA

Şenol Güneş, Süper Lig'de üst üste oynanan 2 mücadelede Larin'i yedek başlatmıştı. Siyahbeyazlıların ön eleme turunda Torshavn karşısında 3 gol atan; Partizan ve Sarpsborg karşılaşmalarında da birer asist yapan genç oyuncu, İsveç temsilcisiyle oynanacak mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Bu arada Love'un hücum hattının önüne geçmesiyle Hollandalı yıldız Ryan Babel sol açığa geri dönecek, Ricardo Quaresma da sağ açık hattında forma giyecek. Öte yandan Beşiktaş'ta Avrupa Ligi listesinde yer almayan Atiba'nın yerine ise Medel görev alacak.



KAYBEDERSENIZ ÜZÜLMEYİN

2002'de Beşiktaş'ın kalesini koruyan daha sonra ülkesine dönerek Malmö forması giyen Mathias Asper, Malmö-Beşiktaş maçıyla ilgili yorumlarda bulundu. Malmö ile İsveç'te şampiyonluk yaşayan Asper, "Beşiktaş'la oynamanın zevkini yaşayın. Kazanmak için sahaya çıkın. Ama kaybederseniz de üzülmeyin. Çünkü çok büyük bir takımla oynayacaksınız. Hele ki İstanbul'a gittiğinizde ne söylediğimi çok daha iyi anlayacaksınız" sözleriyle mesaj verdi.



ADRIANO BELIRSIZ

Beşiktaş'ta dizinden sakatlığı bulunan Brezilyalı oyuncu Adriano'nun sakatlığı belirsizliğini koruyor. Brezilyalı oyuncu Malmö maçı öncesi çalışmalarını bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Adriano, 4-5 gündür takımla birlikte antrenmanlara katılmazken dizini rahat hissetmediği için tedavi olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Malmö karşısında forma giymesi zor görünüyor.



MALMÖ'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM!

Malmö, Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" sloganını örnek alarak esprili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda "Doğru yapıyor muyuz? Perşembe günü görüşürüz" ifadeleri kullanıldı.