Favori Love plase Larin – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Favori Love plase Larin

    Favori Love plase Larin

    Tecrübeli teknik adam, perşembe günü deplasmandaki Malmö maçında ileri uçta ’u sahaya sürecek. Kanadalı genç yıldız Larin kulübede başlayacak

    maçını kayıpsız geçen rotayı Avrupa'ya çevirdi. derbisinde Babel'i, 'la oynanan karşılaşmada da Love'ı forvette görevlendiren tecrübeli teknik adamın, perşembe günü Malmö'yle oynanacak UEFA mücadelesinde forvet hattında yeniden Love'u sahaya süreceği öğrenildi. , Spor Toto 'deki performansıyla göz doldurdu. Avrupa kupalarnıda geride kalan maçlarda Larin'e forma şansı tanıyan 'in, 'ın istekli görüntüsünden memnun olduğu ve Malmö karşısına çıkacak 11'de Brezilyalı futbolcunun bir adım daha önde olduğu belirtildi.

    BABEL VE Q7 KANATLARA
    , 'de üst üste oynanan 2 mücadelede Larin'i yedek başlatmıştı. Siyahbeyazlıların ön eleme turunda Torshavn karşısında 3 gol atan; Partizan ve Sarpsborg karşılaşmalarında da birer asist yapan genç oyuncu, temsilcisiyle oynanacak mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Bu arada Love'un hücum hattının önüne geçmesiyle Hollandalı yıldız sol açığa geri dönecek, da sağ açık hattında forma giyecek. Öte yandan 'ta listesinde yer almayan Atiba'nın yerine ise görev alacak.

    KAYBEDERSENIZ ÜZÜLMEYİN
    2002'de 'ın kalesini koruyan daha sonra ülkesine dönerek Malmö forması giyen Mathias Asper, Malmö-Beşiktaş maçıyla ilgili yorumlarda bulundu. Malmö ile 'te şampiyonluk yaşayan Asper, "Beşiktaş'la oynamanın zevkini yaşayın. Kazanmak için sahaya çıkın. Ama kaybederseniz de üzülmeyin. Çünkü çok büyük bir takımla oynayacaksınız. Hele ki 'a gittiğinizde ne söylediğimi çok daha iyi anlayacaksınız" sözleriyle mesaj verdi.

    ADRIANO BELIRSIZ
    Beşiktaş'ta dizinden sakatlığı bulunan Brezilyalı oyuncu Adriano'nun sakatlığı belirsizliğini koruyor. Brezilyalı oyuncu Malmö maçı öncesi çalışmalarını bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Adriano, 4-5 gündür takımla birlikte antrenmanlara katılmazken dizini rahat hissetmediği için tedavi olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Malmö karşısında forma giymesi zor görünüyor.

    MALMÖ'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM!
    Malmö, Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" sloganını örnek alarak esprili bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda "Doğru yapıyor muyuz? Perşembe günü görüşürüz" ifadeleri kullanıldı.

    1. 2.10.2018
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